आज के Amazon Quiz Answers : जीतें – Kookaburra Cricket Bat

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : **

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Which 20 year old Indian badminton player will be conferred with the Arjuna award in 2020?

The answer is- Satwiksairaj Rankireddy

Question 2 of 5:

Ex-CBI officer Rakesh Asthana has been named as the Director-General of which force?

The answer is- Border Security Force

Question 3 of 5:

Which Indian state has instituted the Indira Rasoi Yojana?

The answer is- Rajasthan

Question 4 of 5:

Which of these actresses starred in the original 1991 movie ‘Sadak’ and is also starring in the sequel ‘Sadak 2’?

The answer is- Pooja Bhatt

Question 5 of 5:

After dismissing which Pakistan batsman did James Anderson reach the landmark of 600 wickets in Test cricket?

The answer is- Azhar Ali

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें