टाइगर श्रॉफ ने किया अपने पहला प्यार का खुलासा

मुंबई, 14 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने रविवार को वेलेंटाइन डे के मौके पर अपने पहला प्यार के बारे में खुलासा किया। अभिनेता ने खुलासा किया कि उनका पहला प्यार 'एक्शन करना' है। इंस्टाग्राम पर, टाइगर ने रविवार को अपने स्टंट का अभ्यास करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। टाइगर ने कैप्शन के रूप में लिखा, "फिल्मी दुनिया में एक्शन कलाकारों के साथ तालमेल रखना, सेट पर एक्शन फिल्म करने को मिस कर रहा हूं।" टाइगर अपनी फिल्मों में उच्च ऑक्टेन एक्शन स्टंट और नृत्य कौशल का प्रदर्शन करने के लिए लोकप्रिय हैं। वर्कफ्रंट की बात करें, तो टाइगर अगली बार कृति सैनन संग फिल्म 'गणपत' में दिखाई देंगे। फिल्म एक महामारी संबंधी डायस्टोपियन युग में सेट की गई है। फिल्म को एक फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। अभिनेता अपनी 2014 की पहली फिल्म 'हीरोपंती' की दूसरी किस्त में भी दिखाई देंगे। दूसरी किस्त का निर्देशन अहमद खान करेंगे।