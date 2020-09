चाहकों में लोकप्रिय हुआ सपना चौधरी का ये अंदाज

हरियाणवी सुपर स्टार सपना चौधरी अपने लटके-झटकों के लिये अपने लाखों चाहने वालों में काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी अदाओं को देखने के लिये सैंकडों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पहले ठेठ देसी लुक में नजर आने वाली सपना चौधरी अब अपना स्टाइल बदल रही हैं। हाल ही में उनका एक नया फैशनेबल लुक सामने आया है जिसे उनके चाहने वाले काफी पसंद कर रहे हैं। वे अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर अपने नये फोटो पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में वे नये अवतार में नजर आईं जिसमें उन्होंने फ्लोरेसंट टॉप और मेटालिक स्कर्ट पहन रखी थी। इस नये लुक में वे काफी फब रही थीं। View this post on Instagram आज इक अजीब सी बात हुई, हमारे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई । ………………..🤗 #desiqueen #desifashion #beingdesi #beingharyanvi💪😎 #bepositive #workholic #thankgod #thaknamnahai😆😆 A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary) on Aug 25, 2020 at 11:01am PDT बता दें कि सपना चौधरी बिग बॉस में हिस्सा लेने के बाद से देश-दुनिया में पहले से भी अधिक सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं। पहले जहां वे […]