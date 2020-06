आमिर की ‘गुलाम’ फ़िल्म का ये कलाकार आज सब्जी बेचने को मजबूर

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में टीवी और फिल्म इण्डस्ट्री के कुछ कलाकार भी इसका शिकार बने हैं। आमिर खान के साथ ‘गुलाम’ में काम कर चुके जावेद हैदर भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। पेट भरने के लिए फिलहाल वे सब्जी बेच रहे हैं।

पिछले तीन महीने से लॉकडाउन के कारण इण्डस्ट्री बंद है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरु होते ही अब धीरे-धीरे काम शुरु हो रहा है किंतु इस महीने टीवी और फिल्म इण्डस्ट्री में शूटिंग को लेकर कारोबार तक, सब बंद है। इस कारण से कुछ एक्टर्स और तक्निशियन्स आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आमिर खान की फिल्म गुलाम में काम कर चुके अभिनेता जावेद हैदर भी अन्य कलाकारों की तरह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह गुजारा करने के लिए लॉरी पर सब्जी बेचते दिखे।

He is an actor aaj woh sabzi bech raha hain javed hyder pic.twitter.com/4Hk0ICr7Md

— Dolly Bindra (@DollyBindra) June 24, 2020