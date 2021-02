टेलीविजन स्टार निया शर्मा की ये तस्वीरें हो गई हैं वायरल, आपने देखी!?

निया शर्मा टेलीविजन की बोल्ड अदाकाराओं में से एक हैं, जो भारतीय और पश्चिमी परिधानों में भी अपने फिगर को फ्लॉन्ट करने से नहीं डरती हैं। सोमवार को निया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन तस्वीरें पोस्ट कीं जिसमें उन्होंने एक लेहेंगा के साथ एक नेकलेस ब्लाउज ऑफ-शोल्डर ब्लाउज डोनेट किया। नेहा की सेक्सी तस्वीरों को कुछ यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर सराहा, हालांकि ब्राइडल शूट के लिए निया को उनके आउटफिट की पसंद के लिए काफी ट्रोल किया गया। View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90) फैन ने लिखा, “@ niasharma90 me fan tha tumhara lekin mujhe abhi saram Aa rhi h ye bhi kyo pahna tumne। Me app ke pehnawe par comment nhi karna chata lekin …… ..? Nia app ese kon pahnta h kapde?” एक अन्य प्रशंसक ने निया की तस्वीरों पर एक समान टिप्पणी साझा की और पूछा, “ये ब्लाउज था।” कुछ फैंस भले ही आलोचना करते दिख रहे हों, लेकिन अधिकांश प्रशंसकों को ये तस्वीरें काफी पसंद आ रही हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर निया के 50 […]