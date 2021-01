मुझे मिला प्यार कड़ी मेहनत की प्रतिबद्धता की पुष्टि है : फरहान अख्तर

मुंबई, 10 जनवरी (आईएएनएस)| अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान अख्तर अपने जन्मदिन पर मिले प्यार से अभिभूत हैं। उनका कहना है कि उन्हें मिला ये प्यार फिल्मों में कड़ी मेहनत करने की उनकी प्रतिबद्धता का नतीजा है। शनिवार को फरहान 47 साल के हो गए हैं और इस मौके पर उन्हें दोस्तों और प्रशंसकों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। रविवार को फरहान ने ट्वीट किया, “कल मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसने न केवल इस दिन को खास बनाया, बल्कि यह मेरी कड़ी मेहनत करने और आप सभी के लिए फिल्में लाने की मेरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशा है कि 2021 बहुत अच्छा होगा।” Thank you all so much for your birthday wishes yesterday .. it not only makes the day special but also reaffirms my commitment to work hard and bring you films that can resonate with you. Lots of love and hope you have a beautiful 2021. Big hug. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 10, 2021 काम को लेकर बात करें तो वह […]