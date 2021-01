जानें दिल्ली में हिंसक हुए किसान आंदोलन पर क्या बोलीं कंगना

मुंबई, 26 जनवरी (आईएएनएस)| अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को कहा कि वैसे भारतीय जो मौजूदा किसान प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं। कंगना रनौत ने गणतंत्र दिवस पर ट्वीट किया, “छह ब्रांडों ने मेरे साथ अनुबंध रद्द कर दिया। कुछ पर पहले से ही हस्ताक्षर किए थे, कुछ पर करने वाली थी। उन्होंने कहा कि मैंने किसान को आतंकवादी बुलाया है इसलिए वे मुझे अपना एंबेसेडर नहीं बना सकते। आज मैं इस दंगे को समर्थन दे रहे एंटी नेशनल ब्रांड को आतंकवादी कहना चाहूंगी।” Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021 अभिनेत्री ने एक वीडियो भी साझा किया, जहां उन्होंने कहा, “आज हम दुनिया के सामने एक मजाक बन गए हैं। हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं बची हुई है। हमें परवाह नहीं है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे मेहमान हैं, हम उनके सामने नग्न अवस्था में बैठ सकते हैं। अगर यह चलता रहा तो, इस देश में कोई प्रगति नहीं होगी। जो कोई भी इस […]