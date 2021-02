तापसी ने शेयर किया अपनी नई फिल्म का लूक, क्या आपने देखा

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने मंगलवार को अपनी अगली फिल्म ‘लूप लपेटा’ से अपने लुक को साझा किया है। फिल्म में वह सावी नामक एक किरदार निभा रही हैं। तापसी ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फिल्म से अपने लुक को साझा किया है। तस्वीर में ग्रीन टी-शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और मैचिंग स्नीकर्स पहनी तापसी पेपर स्ट्रिप को थामे टॉयलट सीट पर बैठीं नजर आ रही हैं। यह वॉशरूम पुराना और गंदा दिखाई पड़ रहा है।

इसके साथ कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा है, “लाइफ में कभी कभार ऐसा टाइम आता है जब हमें खुद से ये सवाल करना पड़ता है ‘मैं आखिर यहां आई कैसे?’ मैं भी यही सोच रही थी। नहीं, इस गंदे बाथरूम के बारे में नहीं बल्कि अपनी मुरझाई जिंदगी के बारे में! ये सावी है और एक अनोखे सफर में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। हैशटैगलूपलपेटा।”

Life mein kabhi kabhaar aisa time

aata hai jab humein khud se yeh sawaal karna padta hai “How did I end up here?”main bhi yahi soch rahi thi.

No,not the shit pot, but the shit life!

Hi,this is Savi and welcome on board a crazy ride #LooopLapeta @TahirRajBhasin @sonypicsfilmsin pic.twitter.com/gGTICCMuGr

