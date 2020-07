सुशांत के रिश्तेदार ने बनाया ‘नेपोमीटर’, बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद पर रखेगा नज़र

विशाल कीर्ति सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के पति हैं

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने उनके परिवार और फैन्स को बहुत बड़ा झटका दिया है। टेलिविजन से बॉलीवुड तक की सफल कैरियर बनानेवाले प्रतिभाशाली अभिनेता सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में ऐसा कदम उठाएंगे ऐसा ख्याल किसी को सपने में भी नहीं था। अभिनेता की मौत से बॉलिवुड के कई कलाकार भी चौंक गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलिवुड में भाई-भतीजेवाद का मुद्दा फिर जोर पकड़ा है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के जीजाजी विशाल कीर्ति ने ‘नेपोमीटर’ लॉन्च किया है। उनका दावा है कि यह नेपोमीटर बॉलीवुड में चल रहे भाई भतीजावाद के खिलाफ लडऩे के लिए बल देगा।

विशाल कीर्ति सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के पति हैं। विशाल कीर्ति ने ट्विटर के माध्यम से ‘नेपोमीटर’ लॉन्च करने की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरे भाई मयुरेश कृष्णा द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की याद में बनाया गया।

Created by my brother @mayureshkrishna in the memory of my brother in law @itsSSR https://t.co/sNSSJfQjy5

— vishal kirti (@vikirti) June 25, 2020