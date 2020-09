शुरुआती थियेटर के दिनों से ही लाजवाब अदाकार थे सुशांत, ये पुराना वीडियो देखें

View this post on Instagram

Sushant's play from his theatre days – Aadhe Adhoore ❤️❤️ @sushantsinghrajput you're adorable ❤️🙏🌪✨ #sushantsinghrajput #justiceforsushantsinghrajput #cbiforssr #warriors4ssr #sushantinourheartsforever #sushantwillliveforever #ssrliveson #sushanting #sushantisforever #sushantsinghrajputfans #cbiforssr #GlobalPrayers4SSR #GayatriMantra4SSR #unitedforjustice #unitedforsushant #iamsushant #flag4ssr #satyagrahforssr