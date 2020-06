जिंदादिल इंसान थे सुशांत, इंटरनेट पर वायरल हुआ पालतू कुत्तों के साथ पुराना वीडियो

मुंबई (ईएमएस)। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके जाने के बाद इस अभिनेता से जुड़ा हर कोई सोशल मीडिया पर थ्रोबैक फोटोज और वीडियो साझा कर उन्हें याद कर रहा है। सुशांत का ऐसा ही एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपने पेट डॉग के बच्चों संग खेलते नजर आ रहे हैं।

यह वीडियो सुशांत की जिंदादिल प्रवृति का साफ उदाहरण है। इस थ्रोबैक वीडियो में सुशांत अपने पालतू कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सुशांत कुत्ते के बच्चे को अपने पैरों पर लेकर उसके साथ एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें यह वीडियो सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था।

#JusticeForSushantSinghRajput A Man Who loves Dogs is a good man.

If A dog loves A man he is a Good Man..❤️❤️ #SushanthSinghRajput #MaheshBhatt #BollywoodBlockedSushant #bollywoodnepotism pic.twitter.com/P5xNQUoZrc

— 🇮🇳 Rohit Dadhich 🇮🇳 (@rohit5235) June 19, 2020