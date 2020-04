ऋतिक रोशन की “सुपर 30” ने की पहले दिन इतनी कमाई, जानिए बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन

शुक्रवार को रिलीज़ हुई ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सुपर 30’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन ऋतिक रोशन की फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई की।

#Super30 Update:

Film collected 12Cr net on its opening day. Even though its not big number for a Hrithik Roshan starrer, it is good considering the genre of the film with no good song to support. As for today, it’s showing jump of at least 30-40% at all India level.#Hrithik

— Box Office News (@Box_Office_new) 13 जुलाई 2019