बॉलीवुड का ये ‘रॉबिनहुड’, जो ठेके तक नहीं, ठेके से घर पहुंचाता है!!

नई दिल्ली (ईएमएस)। बॉलीवुड के रॉबिनहुड के नाम से मशहूर हो चुके एक्टर सोनू सूद ने कोरोना संकट के इन दिनों में दरियादिली दिखाकर हर देशवासी का दिल जीत लिया है।

दरअसल सोनू सूद इन दिनों उन लोगों की सहायता के लिए सड़क पर उतरे हैं जो पैदल अपने घर जा रहे थे। लेकिन प्रवासियों के साथ अब सोनू सूद के पास कुछ ऐसे लोगों के संदेश भी आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। यह बात तो सोनू सूद ने भी नहीं सोची होगी कि अब उनसे मदद मांगने के लिए किसी शराबी का मैसेज भी आ जाएगा। जी हां, अब सोनू सूद से एक शराबी ने घर से ठेके पर पहुंचाने के लिए मदद मांगी है। जिसके जवाब में सोनू सूद ने भी मजेदार जवाब देकर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है।

सोनू की वॉल पर एक शराबी ने ट्वीट करके कहा, ‘सोनू भाई में अपने घर में फंसा हुआ हूं। मुझे ठेके तक पहुंचा दो।

इस ट्वीट के जवाब में सोनू ने भी बड़े ही कूल अंदाज में कहा, ‘भाई मैं ठेके से घर तक तो पहुंचा सकता हूं। जरूरत पड़े तो बोल देना।

इसके साथ उन्होंने एक हंसी वाला इमोजी भी बनाया है। अब लोगों को सोनू सूद का यह फनी जवाब काफी पसंद आ रहा है। उनका यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि सोनू सूद ने अपने पैसों से बसें बुक करके उन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम शुरू किया। जिसके बाद अब हजारों की तादात में सोनू लोगों को उनके घर भेज चुके हैं। इसके साथ ही वह रोजाना हजारों लोगों को खाना भी उपलब्ध कराते हैं। इस नेक काम के बाद से ही ट्विटर से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोनू सूद की तारीफ हो रही हैं।

उन्होंने कहा जब तक हर प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाता अपनी मुहिम को जारी रखूंगा। इसके लिए चाहे कितना भी काम और मेहनत करनी पड़े। अंतिम मजदूर के उसके घर पहुंचने तक चैन से नहीं रह सकता। सोनू सूद ने बताया कि मजदूरों को वापस भेजने में उन्हें सबसे बड़ी परेशानी यह आई कि मजदूरों को कागजी कार्यवाही के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए ये सब करना काफी मुश्किल हो जाता है। सरकार को इस प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिेए।

Not as great as the brothers and sisters who are trying to reach their homes. Migrants are the heartbeat of our nation, protect them ❣️ https://t.co/VgWbXXfxd1

— sonu sood (@SonuSood) May 23, 2020