मिस्टर इंडिया के रिमेक से खुश नहीं सोनम, बोलीं मेरे पिता की अनदेखी दुखद

मुंबई (ईएमएस)। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म मिस्टर इंडिया का रिमेक विवाद में घिरता दिखाई दे रहा है। अली अब्बास जफर ने जब 1987 में आई इस आइकॉनिक फिल्म के रिमेक की घोषणा की थी, जिसके बाद फैंस काफी खुश हो गए थे। अब इस फिल्म को लेकर विवाद पैदा हो गए हैं। मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर के बाद अब अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी रीमेक बनने की खबर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

A lot of people have been asking me about the MR. India remake. Honestly my father didn’t even know the film was being remade, we found out about it through social media when @aliabbaszafar tweeted. It’s quite disrespectful and underhanded if it is true, since no one bothered to

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 22, 2020