सोनम कपूर ने पूरी की फिल्म ‘ब्लाइंड’ की शूटिंग

ग्लासगो, (आईएएनएस)| अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा ने आगामी थ्रिलर फिल्म 'ब्लाइंड' की शूटिंग पूरी कर ली है। उसने शनिवार को इंस्टाग्राम पर अपडेट साझा किया। अभिनेत्री ने बूमरेंग वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "ब्लाइंट फिल्म की शूटिंग समाप्त हुई।" शेयर बुमरेंग में वह अपनी टीम के साथ फिल्म के युवा निर्देशक शोम मखीजा को दिखा रही हैं। वीडियो में, सोनम खुशी से उछलती हैं, वहीं उनके में हाथ में फिल्म का क्लैपरबोर्ड दिख रहा है। सोनम आगामी थ्रिलर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका में नजर आएंगी, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्मित है।