सोनाक्षी सिन्हा हुयाई प्रकृतिमय; सुर्ख फूलों के बीच दिखी अभूतपुर्व सुंदरता

मुंबई, (आईएएनएस)| अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को लगता है कि प्रकृति खुद एक बेहतरीन फिल्टर हो सकती है और उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए एक तस्वीर भी शेयर की है। गुरुवार को सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वे लाल सुर्ख फूलों के साथ दिन के उजाले में पोज देते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, “प्रकृति को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि वह खुद एक बढ़िया फिल्टर हो सकती है।” View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona) इसी हफ्ते की शुरूआत में सोनाक्षी ने किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया था। सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक कविता पोस्ट की थी, जिसे उन्होंने भोजन देने वाले हाथों को समर्पित किया था। इस कविता का शीर्षक ‘क्यों’ है। काम को लेकर बात करें तो अभिनेत्री अगली फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ में अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर, अम्मी विर्क, प्रणिता सुभाष और नोरा फतेही के साथ काम कर रही हैं। यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि […]