अमिताभ बच्चन के उस कछुए वाले शर्माजी के विज्ञापन का अब लोग मजे ले रहे हैं!

सुपर स्टार अमिताभ बच्चन का छत से पानी के लिकेज वाला वो डा. फिक्सइट का विज्ञापन तो आपने टीवी या सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। जी हां, वही विज्ञापन जिसमें एक अमिताभ बच्चन के अलावा मेज एक बड़ा का कछूआ नजर आता है और जिसका मुंह ‘शर्माजी’ का है? नहीं देखा, एक बार देखें। बड़ा मजेदार है।

अब विज्ञापन में कछुआ अपना मुंह अपने शरीर में छुपाए रहता है और फिर तपाक से बाहर निकालता है। यह कछुए का मुंह मनुष्य का है, जिसके किरदार हैं शर्माजी। अब इस मजेदार सिक्वेंस का लोग सोशल मीडिया पर मीम बनाकर मजे लेने लगे हैं। जरा देखिये कुछ मजेदार मीम्स।

दो चित्र देखें, जब घर पर मेहमान आते हैं, और जब जाते वक्त वो पैसे निकालते हैं!

This is how we Indians balance the things. pic.twitter.com/4jCBrRfJs6

— Godman Chikna of House Stark (@Madan_Chikna) May 4, 2019