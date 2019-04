फिल्म Blank के साथ बॉलीवुड में कदम रख रहा ‌डिंपल-सिंपल कपाड़िया खानदान का सितारा करन!

सत्तर-अस्सी के दशक में बॉलीवुड में दो बहनों ‌डिंपल कपाड़िया और सिंपल कपाड़िया का डंका बजता था। आज उसी परिवार से एक और सितारा बॉलीवुड में कदम रख रहा है। जी हां, सिंपल कपाड़िया का बेटा और ‌डिंपल कपाड़िया का भांजा करन कपाड़िया फिल्म Black के जरिये रुपहले परदे पर धमाकेदार एंट्री कर रहा है।

फिल्म Black का ट्रेलर गुरुवार को रीलीज हुआ। इस फिल्म में सनी देओल भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आतंकवाद के विषय पर बनी इस फिल्म से बॉलीवुड को एक और सितारा मिलने जा रहा है। बेहजाद खंभाता द्वारा निर्देशित यह फिल्म ३ मई को रीलीज होगी।

ब्लैंक के ट्रेलर के लॉंच होते ही बॉलीवुड सितारों ने उसे हाथों-हाथ लिया और अपनी प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दीं। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि करन उनकी नजरों के सामने बड़ा हुआ है और बॉलीवुड में उसकी एन्ट्री से वे काफी खुश हैं। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी शेयर किया। देखिये एक झलक।

Have watched him grow up from a lanky little kid to this fine young man. Extremely happy to share the #BlankTrailer introducing @KapadiaKaran! @iamsunnydeol @behzu @carnivalpicturs @TonyDsouza_ https://t.co/t379bvpsO2

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 4, 2019