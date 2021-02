सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना ने ‘मिशन मजनू’ की शूटिंग शुरू की

लखनऊ, 11 फरवरी (आईएएनएस)| अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने फिल्म ‘मिशन मजनू’ की शूटिंग शुरू कर दी है। लखनऊ में इस जासूसी थ्रिलर के लिए शूट शुरू हुआ। ‘मिशन मजनू’ से दक्षिणी अभिनेत्री रश्मिका की बॉलीवुड में शुरूआत हुई है। फिल्म में अभिनेता शारिब हाशमी और कुमुद मिश्रा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। सिद्धार्थ ने ट्वीट कर कहा, “स्पेशल टीम के साथ एक स्पेशल वन। हैशटैग मिशन मजनू।” A special one with a special team. #MissionMajnu, day 1🎬 😎👊🏻 .@iamRashmika @RonnieScrewvala @amarbutala #GarimaMehta @RSVPMovies @GBAMedia_Off #ShantanuBagchi @aseem_arora @Sumit_Batheja #ParveezShaikh @pashanjal pic.twitter.com/ueOgGi4zUw — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) February 11, 2021 उनकी सह-कलाकार और मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कहा, “आह .. मैं अब मेरी टीम में शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकती। चलिए मिशन शुरू करते हैं। हैशटैग मिशन मजनू।” Ahhhh… I sooooo can’t wait to join my team. Let the mission start!!! #MissionMajnu ♥️✨ @SidMalhotra @RonnieScrewvala @amarbutala #GarimaMehta @RSVPMovies @GBAMedia_Off #ShantanuBagchi @aseem_arora @Sumit_Batheja #ParveezShaikh @pashanjal pic.twitter.com/oOdkvgWPpM — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) February 11, 2021 शांतनु बागची द्वारा अभिनीत जासूसी थ्रिलर भारत के एक महत्वाकांक्षी […]