शाहरुख खान तथा फौजी को लाँच करने वाले निर्माता अब नहीं रहे, जानिये क्या रही लोगों कि प्रतिक्रिया

जिस निर्देशक ने शाहरुख खान को टेलीविजन शो “फौजी” के माध्यम से introduce ‌कराया, कर्नल राज कपूर का यहां एक अस्पताल में निधन हो गया, एक परिवार के सदस्य ने कहा। वह 87 वर्ष के थे।

“मेरे पिता का निधन कल(बुधवार) रात 10.10 बजे हुआ था। वह कुछ समय के लिए एक अस्पताल में थे, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत अचानक हो गई थी। अन्यथा वे अच्छे स्वास्थ्य में थे … वे काफी शांति से चले गए,” ऋतंभरा, उनकी तीनों बेटियों में से एक ने कहा।

कपूर का गुरुवार (11 अप्रेल) को यहां अंतिम संस्कार किया गया।

फेसबुक पर परिवार के एक पोस्ट में लिखा है, “यह आपको सूचित करना है कि हमारे प्यारे पिता, राज कुमार कपूर ने अपने सांसारिक शरीर को एक नए साहसिक कार्य के लिए छोड़ दिया है।”

सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक, ओशो के शिष्य बन गए और फिल्म उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने न केवल कैमरे के पीछे काम किया बल्कि कई विज्ञापनों और फिल्मों में भी काम किया। कुछ साल पहले, उन्होंने “When Shiv Smiles” नामक एक उपन्यास भी प्रकाशित किया था।

समर खान की SRK-25 Years of a Life नामक पुस्तक में, कपूर ने एक निबंध का योगदान दिया है, जिसमें वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हे फौजी के निर्माता तथा शाहरुख खान के निर्माता के नाम से जाने जाना कैसा लगता है।

“मैं एक अभिनेता रहा हूँ, मैंने तीन युद्ध लड़े हैं, लेकिन किसी को भी अगर कुछ याद है तो वो यह कि मैंने 20 साल पहले शाहरुख को लॉन्च किया था। यह सोचने के लिए मुझे उत्साहित करता है कि मुझे किसी ऐसी चीज के लिए श्रेय दिया जाता है जिसमें मैंने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। शाहरुख के माता-पिता ने उन्हें बनाया, मैंने नहीं। मैंने सुपरस्टार नहीं बनाया; मैंने बस एक नौकरी के लिए सही आदमी को चुना था। उसके जीवन में उसके पहले या बाद में क्या हुआ, इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

शाहरुख खान ने इस खबर को सुनने के बाद ट्वीट किया कि कर्नल मुझे बहुत प्रेम करते थे और प्रोत्याहित करते थे। आज मैं इस मुकाम पर मौजूद हुं तो वो इन्ही के कारण है। जिसके बाद कई लोगों ने ट्वीट किये।

He loved me so much. Encouraged me. And today if I am used to being mollycoddled on sets it’s because of this man who made a ‘Fauji’ out of a boy, like his own. Will miss you Sir…always. May u find peace in ur new mission. pic.twitter.com/j6LKM2MJpV

