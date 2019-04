शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ का टीज़र क्या दर्शाता है फिल्म के बारे में

शाहिद कपूर-स्टारर कबीर सिंह का बहुप्रतीक्षित टीज़र आउट हो गया है। कबीर सिंह टीज़र में शाहिद को एक गहन और क्रोधित डॉक्टर दिखाया गया है जिसको मैनेजमेंट इशूज़ हैं, जो कोकीन का सेवन कर रहा है, और शराब पी रहा है, गाली दे रहा है और कियारा आडवाणी के साथ रोमांटिक हो रहा है।

शाहिद कपूर ने पोस्टर रिलीज़ करने के बाद अब अपने ट्विटर अकाउंट पर टीज़र शेयर किया और पोस्ट किया “मैं बगैर किसी कारण के विद्रोही नहीं हूं। यह मैं हूँ! #kabirsingh ”

I’m not a rebel without a cause. This is ME ! #kabirsingh https://t.co/IFjTuIJoWG

