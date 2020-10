सपना चौधरी का बर्थ-डे फोटो शूट देखा कि नहीं!?

हरियाणवी क्विन और लाखों दिलों की धड़कन सपना चौधरी की यूं तो उत्तर भारत में लंबी-चौड़ी फैन-फोलोइंग है, लेकिन जब से वे बिगबॉस-11 की प्रतियोगी बनीं, उनकी लोकप्रियता ने राज्यों की सीमाएं पार कर ली हैं। आज वे पूरे देश में लोकप्रियता के झंडे गाड़ रही हैं, वहीं विदेशों में उनके चाहने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। View this post on Instagram happy birthday tooo mee ❤️❤️ thankyou for all gud wishes …… styling @kammyyyyyyyyyyyyy Shot by @himanshubabbarphotography Clothing @eeshadatta Mua @makeuostiriesbyashima Jewellery @chotteylalsons #feminist #style #fashionstylist #outfitinspo #stylist #celebritystyling #celebrity #lookbook #inspiration #ootd #styledbykammy #delhistylist #fashionstylist A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary) on Sep 25, 2020 at 6:55am PDT हाल ही में उन्होंने अपना 30वां जन्म दिन मनाया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सपना चौधरी ने इस अवसर पर एक खास फोटो शूट अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर किया। इस फोटो शूट में सपना चौधरी कमाल ढा रही हैं। सपना चौधरी के इस फोटो शूट वाली पोस्ट को इंस्टाग्राम पर एक लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं। उनके शेयर किये कमाल के फोटोज़ पर उनके […]