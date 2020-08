‘ससुराल सिमर का’ के बाल कलाकार शिवलेख सिंह की कार दुर्घटना में मौत

‘सिसुराल सिमर का’ फेम बाल कलाकार शिवलेख सिंह की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। यह घटना गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुई। इस घटना में शिवलेख के माता-पिता सहित 3 लोग घायल हो गए। इस घटना में,टीवी के बाल कलाकार शिवलेख सिंह (14 वर्ष) की मौत हो गई, और उनकी माँ लेखना सिंह, पिता शिवेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। शिवलेख की माता लेखना सिंह की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, शिवलेख अपने परिवार के साथ कार में बिलासपुर से रायपुर जा रहा था। तभी मैदान के पास कार को सामने से तेज़ गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में शिवलेख की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शिवलेख के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। View this post on Instagram Guys do you agree #fun at the set of #kesari #Nandan @iamchahattewani A post shared […]