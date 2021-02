सारा अली खान ने मां को किया बर्थडे विश; लिखा ये प्यारा संदेश

मुंबई, 9 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां अभिनेत्री अमृता सिंह के जन्मदिन के मौके पर उनके लिए एक प्यार भरा संदेश लिखा। सारा ने इंस्टाग्राम पर जन्मदिन के संदेश के साथ-साथ मालदीव में अपनी छुट्टी की कई तस्वीरें भी शेयर कीं। शेयर तस्वीर में भाई इब्राहिम भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में सारा और अमृता सिंह ब्लू आउटफिट में ट्विनिंग करती नजर आ रही हैं। शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “हैप्पी बर्थडे मेरी दुनिया। मेरा मिरर, स्ट्रेंथ, इंसपाइरेशन बनने के लिए शुक्रिया। मुझे नीला ज्यादा पसंद है। View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95) अभिनेत्री हाल ही में मालदीव में छुट्टी मनाकर लौटी हैं। वह भाई इब्राहिम अली खान और मां अमृता सिंह के साथ छुट्टियां मनाने गई थीं। सारा को हाल ही में अभिनेता वरुण धवन के साथ ओटीटी-रिलीज की गई फिल्म ‘कुली नंबर 1’ में देखा गया था, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म ‘अतरंगी रे’ की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, धनुष और निमरत कौर भी […]