बॉलीवुड का त्याग कर धर्म के मार्ग पर सना खान!

टीवी पर आने वाले मशहूर शो बिग बॉस की भूतपूर्व और मशहूर टीवी अभिनेत्री सना खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ कर सना अब धर्म के काम से जुड़ना चाहते है।

मानवता की सेवा करने छोड़ा बॉलीवुड जगत

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट रखते हुए कहा कि वह मानवता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए मनोरंजन जगत छोड़ रही है। अब इस मार्ग पर ऊपरवाला ही उनकी सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि सना खान पिछले काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी सना खान एक बहुत ही जाना पहचान नाम है।

My happiest moment😊

May Allah help me n guide me in this journey.

Aap sab mujhe dua Mai Shamil rakhe🤲🏻#sanakhan #2020 #8thoct #thursday pic.twitter.com/8DIJJ2lCSC

— Sana Khaan (@sanaak21) October 8, 2020