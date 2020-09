मास्क पहने जंजीरों से जकड़े दिखे सलमान, बताया कब से शुरू होगा बिगबॉस का नया सीज़न

टीवी के सबसे चर्चित और दर्शकों का पसंदीदा रियलिटी टीवी शो बिग बॉस अपने नए सीजन के साथ एक बार फिर से टेलिविजन की दुनिया में वापसी करने जा रही है। बिग बॉस 13 ने पिछले साल टीवी की दुनिया में धूम मचा दिया था और दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। दूसरी ओर, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण, बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू होने में कुछ समय लगा है। हालांकि, शो का एक प्रोमो वीडियो हाल ही में जारी किया गया है। इस वीडियो में सलमान खान मास्क पहने और जंजीरों में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में, सलमान जंजीरों को तोड़ते हुए कहते हैं कि बोर्डोम गो चूका चाकनचूर, टेंशन का उड़ेगा फ्यूज, स्ट्रेस का बजेगा बैंड या होमलेसनेस की बजेगी पूंगी। अब सीन पलटेगा। क्योंकि बिग बॉस का जवाब देगा 2020 को जवाब। View this post on Instagram Woww😍😍😍@jasminbhasin2806 #cutegirl #chocolategirl #cutipai😍 #tasaneishq #twinkletaneja #dilsediltak #teni #diltohappyhaiji #khushisharma #KKK9 #jasminbhasin2806💗💗😍😍 #kkkhatra #jasminbhasin2806💗💗😍😍 #nagin4 #nayantara😍 #kkkmadeinindia #jasminbhasin2806💗💗😍😍 #jasminbhasinforever❤❤❤ #bestactress #bestgirlsever #favoritegirl #jasminbhasinfan #jasminbhasinfanforever A post shared by […]