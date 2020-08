इस तरह मनाया गया खान परिवार में रक्षाबंधन, सलमान खान ने साझा की तस्वीरें

सोमवार को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बॉलीवुड से लेकर टीवी अभिनेताओं में भी रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने त्योहार को विशेष तरीके से मनाया। इसी बीच बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने भी अपने प्रशंसकों के लिए रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल गई। एक तस्वीर में सलमान खान, अरबाज खान, सोहिल खान, आयुष शर्मा, अरहान खान, निर्वाण खान और परिवार के अन्य सदस्य राखी पहने हुए देखे जा सकते है। सलमान खान की इस तस्वीर पर फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं। View this post on Instagram Happy Raksha Bandhan – Yeh bandhan to pyar ka bandhan hai, Janmon ka sangam hai… A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Aug 4, 2020 at 5:50am PDT सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर रक्षाबंधन की ये तस्वीरें शेयर की हैं। भाईजान की इस तस्वीर को अब तक 6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं, लोग इस तस्वीर के लिए लोग सलमान की तारीफ कर रहे हैं। जैसा कि तस्वीर में देखा […]