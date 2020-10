सलमान ने पूछा – शादी कब होगी; पंडितजी ने ये जवाब दिया

अब सलमान खान छोटे पर्दे पर फिर आ गए हैं धमाल मचाने। आप बस अपनी नजरें टीवी स्क्रीन पर जमाए रखें।

गत रोज जानेमाने रियलिटी शो बिग बॉस 14 की शुरुआत हुई है। हर बार की तरह पहले एपिसोड में सिर्फ मस्तीभरा वातावरण दिखा। सलमान अपने अंदाज से लोगों को इन्टरनेटेन कर रहे थे।

ग्राण्ड प्रीमियर शो में नए कन्टेस्टन्ट की इन्ट्रियों के साथ उनके जीवन के साथ जुड़ी कुछ रुचिप्रद बातें भी कर रहे थे। पहले ही एपिसोड से सलमान की शादी की बात चर्चा में आ गई है। सीजन के पहले एपिसोड में एक पंडितजी को मेमहान के रुम में बुलाया गया था। यह पंडितजी कन्टेस्टन्ट का भविष्य बता रहे थे। उन्होंने सलमान की शादी को लेकर भी बड़ी बात कही है। ऐसे में सलमान ने भी अपनी शादी के बारे में सवाल पूछ लिया। सलमान ने कहा कि पंडितजी आपने कई वर्षों पहले कहा था कि मेरी शादी हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

इस बार फिर से शादी के लिए सवाल पूछे जाने पर पंडितजी ने कहा कि आपकी ग्रहदशा अच्छी नहीं चल रही थी। शादी के लिए यो योग बन रहा था वह टूट गया है। सलमान ने आगे फिर पूछा कि यह योग कब बनेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि जल्द ही ऐसा कुछ आसार नहीं दिख रहा। पंडितजी का यह जवाब सुनकर सलमान खुशी से झूम रहे थे। सलमान के फैन्स उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं, किंतु सलमान फिलहाल शादी करना नहीं चाहते। सभी को लग रहा है कि सलमान शादी से दूर भाग रहे हैं। वर्तमान में वह लूलिया वंतूर को डेट कर रहे हैं।

