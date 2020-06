जानेमाने संगीतकार वाजिद खान का निधन, किडनी की बीमारी और कोरोना से हुई मौत

कोरोना वायरस के संक टकाल में बॉलीवुड से भी लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलिवुड के जानेमाने सिंगर वाजिद खान का निधन हुआ है। साजिद और वाजिद की जोड़ी फिल्म इण्डस्ट्री में बहुत ही प्रचलित थी। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि उनकी मौत का कारण उनकी किडनी की समस्या है। किडनी के उपचार के दौरान उनका टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटीव जानकारी मिली। वह एक सप्ताह से कोरोना पॉजिटीव थे।

किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुई थी, रिपोर्ट कोरोना पॉजिटीव

एक रिपोर्ट के अनुसार वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीडि़त थे और उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई की एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। 42 वर्षीय वाजिद खान को मुंबई के चेम्बुर की एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ महीने पहले ही उनकी किडनी ट्रान्सप्लान्ट किया गया था पर उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। कुछ दिन पहले की गई जांच में वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। रविवार शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई और सभी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। किडनी की समस्या के कारण उनकी इम्युनिटी लेवल काफी कम हो गई थी। वाजिद खान के निधन से फिल्म इण्डस्ट्री में शोक की लहर है। सिंगर की मौत सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में हुई है।

Terrible news. The one thing I will always remember is Wajid bhai’s laugh. Always smiling. Gone too soon. My condolences to his family and everyone grieving. Rest in peace my friend. You are in my thoughts and prayers.@wajidkhan7

— PRIYANKA (@priyankachopra) May 31, 2020