रणवीर सिंह ने दिखाया रोहित शेट्टी का फन साइड

मुंबई, 12 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने एक प्रफुल्लित करने वाला वीडियो साझा करके रोहित शेट्टी के मजेदार पक्ष का खुलासा किया है, जहां फिल्म निर्माता एक क्लाउन कार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म सर्कस के सेट से एक मजेदार क्षण पोस्ट की। वीडियो की शुरूआत रणवीर ने रोहित को 'देश के सबसे गंभीर स्टंट निर्देशक' के रूप में पेश करते हुए की। अभिनेता ने वीडियो में आगे दिखाया की रोहित शेट्टी एक क्लाउन कार से राउंड लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही निर्माता को आभास होता है कि रणवीर उनकी वीडियो बना रहे हैं, तो वह बोलते हैं, " तू शूट कर रहा है"। वीडियो में रणवीर नहीं हैं, लेकिन उन्हें कैमरे के पीछे एक अच्छी हंसी सुनाई दे रही है। रणवीर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "रोहित अपना काम काफी गंभीरता से करते हुए।"