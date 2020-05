आलिया की दोस्त को डेट कर रहे हैं राहुल, ये रहा सबूत

भारतीय टीम के खिलाड़ी के एल राहुल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम एकाऊंट पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक कैप्शन लिखा था, ‘Verified Here comes the sun…’। इस पोस्ट में आकांक्षा रंजन कपूर ने कमेन्ट करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि उनके और राहुल के बीच कुछ खीचड़ी पक रही है। आकांक्षा ने कमेन्ट करके Love लिखा है।

https://www.instagram.com/p/B0Fi50FgerT/?utm_source=ig_web_copy_link

उल्लेखनीय है कि पिछले काफी समय से क्रिकेटर के एल राहुल का नाम अलग अलग बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता रहा है।

हाल ही में ऐसा भी पता चला था कि के एल राहुल अभिनेत्री आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर को डेट कर रहे हैं। इस बात का सबूत आकांक्षा ने स्वयं दिया था।

https://www.instagram.com/p/Bwrl4SnBwcV/?utm_source=ig_web_copy_link

आकांक्षा की इंस्टाग्राम स्टोरी में शनिवार सायं वर्ल्ड कप २०१९ में खेले गये भारत और श्रीलंका के बीच के मैच का फोटो शेयर किया गया है। इस फोटो में के एल राहुल दिखाई दे रहे हैं। के एल राहुल, भारत की श्रीलंका के खिलाफ मैच के स्टार थे। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ शतक ठोका था। भारत ने इंग्लैंड के लीड्स में खेले गये इस मैच में ७ विकेट से जीत हासिल की थी और भारतीय प्रशंसकों के साथ-साथ आकांक्षा भी राहुल से काफी इंम्प्रेस थी। आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो के बाद दोनों के रिलेशनशीप में होने की चर्चांएं शुरू हो गईं।

https://www.instagram.com/p/BzClyQ2BSJK/?utm_source=ig_web_copy_link

इस साल मई महीने में समाचार आये थे कि आकांक्षा अपना अधिक समय के एम राहुल के साथ ही बिता रही हैं। वे राहुल के साथ डीनर, मुवीज और हाऊस पार्टीज़ में जाती हैं। यहां तक कि राहुल और आकांक्षा एक साथ मुंबार्ठ माऊंट मेरी चर्च में भी स्पॉट किये गये थे।