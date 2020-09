ग्लैमरस लुक में नजर आ रही प्रियंका, शेयर की समर लुक की फोटो

नई दिल्ली (ईएमएस)। बालीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा की एक फोटो इन दिनों इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस फोटो में एक्ट्रेस बेहद ही ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा ‘गर्मी के कुछ आखिरी दिन’। View this post on Instagram The last few days of summer… 📷: @divya_jyoti A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on Sep 2, 2020 at 1:17pm PDT फोटो देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रियंका गर्मी के आखिरी दिनों का लुफ्त उठा रही हैं लेकिन इस फोटो में प्रियंका इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं जिसे देखने के बाद कोई भी उनका मुरीद हो जाए। प्रियंका फिलहाल अपने पति सिंगर निक जोनास के साथ लॉस एंजेलिस में हैं। जहां तक इस वायरल फोटो की बात करें इसमें प्रियंका चोपड़ा स्ट्रिप्स टॉप और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए है। फोटो को कुछ घंटे पहले ही शेयर किया गया है जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर अब तक […]