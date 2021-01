प्रियंका चोपड़ा की इस खुबसूरत ड्रेस के पीछे भी एक कहानी है!

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ बहुत सारी पोस्ट, फोटो और वीडियो साझा करती हैं। हाल ही में प्रियंका एक ऐसी वजह से सुर्खियों में आई हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कान्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा एक दिलचस्प मामला साझा किया है। जिसमें वह बताती हैं कि रेड कार्पेट पर आने से कुछ मिनट पहले उनकी ड्रेस की ज़िप कैसे टूट गई थी। फिर भी उन्होंने रेड कार्पेट पर आने का आत्मविश्वास बनाए रखा। जिसमें उनकी टीम ने उनका भरपूर साथ दिया। View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने कान्स फिल्म फेस्टिवल की एक बहुत ही खूबसूरत फोटो शेयर की है। इस फोटो में वह स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस पहने रेड कार्पेट पर चलती हुई नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास को देखते हुए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह रेड कार्पेट पर पहनी गई ड्रेस को लेकर कितनी तनाव में थी। इस फोटो कैप्शन में […]