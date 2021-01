मधुर भंडारकर की ‘इंडिया लॉकडाउन’ में प्रतीक बब्बर, श्वेता बसु प्रसाद

मुंबई, (आईएएनएस)| राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर अपनी नई फिल्म ‘इंडिया लॉकडाउन’ के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म में प्रतीक बब्बर, श्वेता बसु प्रसाद, अहाना कुमरा, और प्रकाश बेलावडी हैं। सच्ची घटना से प्रेरित, यह सामाजिक ड्रामा फिल्म भावनात्मक, मानसिक और वित्तीय व्यवधान के ईद-गिर्द घूमेगी, जिसका सामना कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बाद लोगों ने किया। फिल्म में जरीन शिहाब और अयेशा अमीन भी हैं। भंडारकर ने ट्विटर पर लिखा, “फिल्म ‘इंडिया लॉकडाउन’ अगले सप्ताह से फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह एक टीजर पोस्टर है। अपना प्यार दीजिए।”

National Award-winning filmmaker Madhur Bhandarkar is all set to return with his new film, India Lockdown. The film features Prateik Babbar, Shweta Basu Prasad, Sai Tamhankar, Aahana Kumra, and Prakash Belawadi, and is expected to roll next week

