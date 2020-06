प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस ने किया कुछ ऐसा, हिंसा थमा और लोग रो पड़े

फिल्म निर्माता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसकी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने भारत के पुलिसकर्मियों का प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार की तुलना मयामी पुलिसकर्मियों का प्रदर्शनकारियों के साथ किया है।

Every battle is won by humility, not brute force. The Miami police outclassed every police force in the world by apologising before the angry protesters, before cameras, before the world. The crowds began to cry. Violence stopped. Can our police force not think like this? pic.twitter.com/xQjtIc70Xq

— Pritish Nandy (@PritishNandy) June 1, 2020