कोरोना को लेकर कार्तिक आर्यन के बनाएं मोनोलॉग को पीएम ने किया शेयर, आपने देखा?

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत में लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है।इसके बाद सरकार के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता भी जागरूकता फैलाने ने अपना योगदान दे रहे हैं। हाल ही में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जनता को घर में रहने और सफाई रखने के लिए कहा था। कार्तिक ने दूसरे अभिनेता से अलग इस अपने स्टाइल में किया। उन्होंने अपनी फिल्मों की ही तरह कोरोना पर ही एक मोनोलॉग तैयार कर लोगों को फटकार लगा दी। वीडियो पोस्ट होने के थोड़ी देर में ही वायरल हो गया था और लोग उनकी खूब तारीफ भी कर रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कार्तिक आर्यन के संदेश और तरीके की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर कार्तिक का वीडियो शेयर कर लिखा,इस युवा अभिनेता के पास कुछ कहने को है, ये समय ‘ज्यादा सावधान’ रहने और कोरोना का पंचनामा’ करने का है।

#CoronaStopKaroNa

My Appeal in my Style

Social Distancing is the only solution, yet 🙏🏽@narendramodi we are with you Sir !! pic.twitter.com/qhQBZSdFAd

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) March 19, 2020