मोदी-ट्रम्प की मुलाकात पर बॉलिवुड दिग्गजों ने इस प्रकार जताई खुशी

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को ह्यूस्टन में होवडी मोदी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। स्टेडियम में लगभग 50 हजार लोगों ने उनका अभिवादन किया। इस मंच पर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पीएम मोदी की बहुत प्रशंसा की और दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी अमेरिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। पीएम मोदी ने विकास के नारे के साथ आतंकवाद पर प्रहार किया इन दोनों नेताओं की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी अपनी खुशी का इजहार किया।

बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के दो देशों के बीच का यह बड़ा संबंध और भी आगे बढ़ेगा।

Way to go PM Modi and Prez Trump for a great association between the 2 nations. . . @narendramodi @realDonaldTrump pic.twitter.com/FNqhkB4UyG

करण जौहर ने भी इसे गर्व का क्षण कहा। भारत और दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए यह गर्व का क्षण है। नरेंद्र मोदी ने एक प्रेरणादायक और ठोस भाषण दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी भीड़ के साथ भारतीय प्रधान मंत्री को बधाई दी।

Proud moment for India and fellow indians across the globe . What an inspiring and solid address by @narendramodi . @POTUS also in awe as crowd cheers for the indian prime minister.#HowdyModi

— Karan Johar (@karanjohar) September 22, 2019