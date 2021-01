बालवीर रिटर्न्‍स’ में वापसी कर खुश हैं पवित्रा पुनिया

मुंबई, 9 जनवरी (आईएएनएस)| अभिनेत्री पवित्रा पुनिया ‘बालवीर रिटर्न्‍स’ के कास्ट में फिर से शामिल होकर बेहद खुश हैं। बीते साल वह रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ के घर में एक प्रतिभागी के तौर पर शामिल हुई थीं, हालांकि कुछ ही दिनों बाद वह घर से बेघर हो गईं और अब वह इस फंतासी सीरीज में दोबारा लौट रही हैं। पवित्रा कहती हैं, “‘बालवीर रिटर्न्‍स’ में वापसी का अहसास गजब का है, क्योंकि मैं इस शो के साथ काफी करीब से जुड़ी रही हूं और ‘बालवीर रिटर्न्‍स’ की टीम मेरे लिए एक परिवार की तरह है और परिवार के पास वापस जाने का अनुभव किसी के लिए भी खास होता है और इसकी शूटिंग शुरू करने के लिए मैं बहुत रोमांचित हूं।” पवित्रा कार्यक्रम में भयरानी तिमनासा के किरदार के साथ लौटेंगी। सोनी सब पर इस टेलीविजन धारावाहिक को प्रसारित किया जाता है।

Shivang Tripathi 9 seconds ago

Pavitra Punia ‘overwhelmed' to be back on 'Baalveer Returns' post ‘Bigg Boss' sojourn

