अजय के ‎लिए खास ‎थे पापा वीरू देवगन, पहली बरसी पर शेयर की ये इमोशनल पोस्ट

मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के लिए उनके पापा वीरू देवगन बहुत खास थे। एक्शन डायरेक्टर रहे वीरू देवगन बॉलीवुड का एक जाना-माना नाम हैं। साल 2019 में आज के ही दिन वो उन्हें छोड़कर दुनिया से चले गए थे। 27 मई यानी अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की पहली बरसी है।

अपने पापा को याद करके अजय आज इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ अनदेखी तस्वीरों को शेयर कर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर वीडियो कोलाज शेयर किया है और लिखा है- ‘डियर डैड, आपको गए हुए एक साल हो चुके हैं। हालांकि, मैं अब भी आपको अपने बगल में महसूस कर सकता हूं- शांत, देखभाल करने वाला, सुरक्षात्मक। आपकी उपस्थिति हमेशा तसल्लीबख़्श होती है।’

Dear Dad, it’s a year since you left. However, I can feel you beside me—quiet, caring, protective; your presence is forever reassuring 🙏 pic.twitter.com/A8aYyF70bV

