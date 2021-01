सोनल चौहान की इस तस्वीर पर फैंस ने की कॉमेंट की भरमार

सोनल चौहान ने पोस्ट की बेहद ही हॉट तस्वीर मुंबई, 8 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान ने अपने इंस्टाग्राम पर बेहद ही हॉट तस्वीर शेयर की, जिसे देख उनके फैंस ने पोस्ट पर कॉमेंट की भरमार लगा दी है। शेयर तस्वीर में अभिनेत्री एक बीच के बगल सफेद रंग की बिकनी में कैमरे के सामने हंसते हुए पोज दे रही हैं। View this post on Instagram A post shared by Sonal Chauhan (@sonalchauhan) उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, “खुशियों को चुनों..आज, कल और हमेशा।” फोटो शेयरिंग वेबसाइट पर इस तस्वीर को अब तक 2.77 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुका है। View this post on Instagram A post shared by Sonal Chauhan (@sonalchauhan) सोनल ने हिमेश रेशमिया की फिल्म ‘आप का सुरूर’ से अपनी करियर की शुरूआत की थी। वहीं वह बाद में फिल्म जन्नत में इमरान हाशमी के साथ दिखाई दीं।