अब आ रहा है ‘बच्चन एलेक्सा’; अमेजन ने अमिताभ बच्चन से किया करार

आपको पता है अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय रहते हैं। वह अपने जीवन की कहानी, पिता की कविताएं, फोटो, विचार और वीडियो अपने प्रशंसकों के साथ साझा करते हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था कि जब शर्ट पर चाय गिरती है, तो उसे टी-शर्ट कहा जाता है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो अपने विचार और अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं वह अपने प्रशंसकों के साथ शेयर करते रहते हैं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी आवाज के बादशाह हैं। अभिनेता ने एक बार फिर यह साबित किया है। बात यह है कि अब अभिनेता अमिताभ बच्चन एलेक्सा की आवाज बनकर आम नागरिकों से जुड़ते नजर आएंगे। अमेजन ने इस नई योजना के लिए अमिताभ बच्चन के साथ साझेदारी की है। पहली बार किसी भारतीय हस्ती को अमेजऩ की वॉयस असिस्टेंट सेवा एलेक्सा के लिए अपनी आवाज़ देते हुए देखा जाएगा। इसका नाम बच्चन एलेक्सा है।

बच्चन एलेक्सा आपको चुटकुले, मौसम का हाल, सलाह, शायरी और कविता सुनाते दिखेगा। यह सेवा वर्ष 2021 से शुरू की जाएगी। इसके लिए यूजर्स को भुगतान भी करना होगा। बच्चन एलेक्सा से बात करने के लिए आपको बस इतना करना होगा ‘एलेक्सा, अमिताभ बच्चन को नमस्ते कहो।

अमिताभ बच्चन ने अमेजन के साथ अपनी साझेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी ने मुझे हमेशा नई चीजों से जुडऩे का अवसर दिया है। यह चाहे फिल्म हो, टीवी शो हो, पॉडकास्ट हो या कुछ और। मैं इस फीचर को अपनी आवाज देने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मेरी इस वॉइस तकनीक से मैं दर्शकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाऊंगा।

T 3564 – be safe .. be in precaution .. at work and in caution .. pic.twitter.com/KkfBXnxdfA

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 9, 2020