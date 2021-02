ऑल-इन-व्हाइट में नजर आईं निया शर्मा

मुंबई, 12 फरवरी (आईएएनएस)| टेलीविजन अभिनेत्री निया शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर ऑल-इन-व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें वह परफेक्ट दिखाई दे रही हैं। निया ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर टाई-अप जैकेट पहने हुए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें सफेद पैंट के साथ उनका परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट हो रहा है। उन्होंने इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “जब भी आप ट्रिप पर जाएं तो, इसे लाइफ जैकेट समझें। लेकिन मैं इसे प्यार करती हूं।” View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90) निया ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अभिनेता अजुन बिजलानी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। हालांकि दोनों ने उस परियोजना के बारे में खुलासा नहीं किया, जिसके लिए वे शूट करने गए थे।