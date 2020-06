अभिनेता ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रहे हैं। इलाज के दौरान, ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय दिखाई दिए। हाल ही में ऋषि कपूर ने एक मजेदार ट्वीट किया है और सोशल मीडिया यूजर्स ऋषि कपूर के ट्वीट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में 27 लाख रुपये के जूते की जोड़ी देखकर हैरान हो गए।

Biggest sneaker store I have seen with more than 12,000 styles and models in NY. Shocked to see sneakers sell for $40,000/$27,000/$25,000/$20,000 etc…Most sell for$5,000 and above. pic.twitter.com/a3nY8SLvbB — Rishi Kapoor (@chintskap) June 27, 2019

ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में ब्रांडेड स्नीकर स्टोर पर गए। तब वहां जूतों की भारी कीमत देखकर वे चौंक गए। ट्विटर पर, उन्होंने अपने अनुभव को प्रशंसकों के साथ साझा करते हुए लिखा – न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा स्नीकर स्टोर, जहां मैंने 12,000 से अधिक स्टाइल और मॉडल स्नीकर्स देखे। मुझे हैरानी है कि इन स्नीकर्स की कीमत USD 40000 (2756900 रुपये), USD 27000 (रु. 1860907), USD 25000 (1723062 रुपये) और USD 20000 (1378450 रुपये) है। अधिकांश स्नीकर्स की कीमत USD 5000 (344732 रुपये) या उससे अधिक है।

Zoom on to the prices below and see it. Reminded of the saying. “Joota sone ka ho ya chaandi ka-pehna toh jaata hai paon mein” Crazy! pic.twitter.com/6NjemHFtzE — Rishi Kapoor (@chintskap) June 27, 2019

अपने दूसरे ट्वीट में, ऋषि कपूर ने कुछ स्नीकर्स की तस्वीरें साझा कीं – इन स्नीकर्स की कीमतों को ध्यान से देखें। यह मुझे याद दिलाता है कि बूट सोने का हो या चांदी का आखिर आप पहनते हैं तो यह पैर में होता है।

ऋषि कपूर के सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं इस ट्वीट पर मजेदार जवाब:

ye sab yaha chowk mein 1000 aur 500 mein milte hai😀 — F@izan (@Faizan_Adib) June 27, 2019

Arre sir aapko kya kami hai paise ki.. ye sab price tag dekhne wala kaam to hum middle class waalon kaa hai 🙏🙏 — Geet Srivastava (@GeetAviator) June 28, 2019