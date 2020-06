20 जवान की शहादत पर नेहा कक्कड़ बोली- क्या हो रहा है देश में यह….

भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में सोमवार की रात चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इसे लेकर बॉलिवुड के स्टार्स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बाद अब नेहा क क्क ड़ ने भारत और चीन के बीच तनाव भरी स्थिति को लेकर ट्विट किया है।

भारत और चीन को लेकर नेहा कक्कड़ ने अपने ट्विट में लिखा कि हमारे देश के जवान, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। क्या हो रहा है देश में यह सब… हमें युद्घ नहीं चाहिए। प्लीज.. सैनिकों की जान महत्वपूर्ण है। इस तरह बॉलिवुड स्टार्स युद्घ से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और सैनिकों की जिंदगी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

Humaare Desh Ke Jawaan 😔

RIP 🙏🏼 .

Kya ho raha hai desh mein yeh sab.. Say No to War! Please….. #SoldiersLivesMatter pic.twitter.com/cMkT5ZBNlS

— Neha Kakkar (@iAmNehaKakkar) June 17, 2020