मुंबई पुलिस की चेतावनी; सेलिब्रिटिज़ की कारों का पीछा न करे मीडिया

ड्रग्स के खिलाफ मीडियाकर्मियों में जोश दिख रहा है। वो हर हालत में सच्चाई को सामने लाने पर बेताब हैं। इसी कड़ी में कभी-कभी पुलिस की डपट भी सुननी पड़ती है।

मुंबई में नार्कोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिन सेलेब्स को समन्स भेजा गया था, ऐसा देखा गया कि उनकी कार का मीडिया के वाहनों ने पीछा किया था। इसलिए गत रोज मुंबई पुलिस ने मीडियाकर्मियों को सेलेब्स का पीछा नहीं करने के लिए वॉर्निंग दी है। एक बयान में मुंबई जोन-1 के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने कहा कि पुलिस द्वारा देखा गया था कि एनसीबी द्वारा पूछताछ करने के लिए बुलाई गई अभिनेत्रियों की गाडिय़ों का कुछ मीडियाकर्मी पीछा कर रहे थे।

Today we have observed a lot of media vehicles chasing people who were called for the inquiry. The vehicles will be seized because they are endangering their lives as well as lives of whoever was called & common people: Sangram Singh Nishandar, DCP Zone 1, Mumbai Police. pic.twitter.com/1q69kPrrgc — ANI (@ANI) September 26, 2020

गत रोज दोपहर को मैंने देखा था कि कुछ मीडियाकर्मी सेलेब्स की कार को आगे से, पीछे से और चारों तरफ से घेरने के साथ अपनी, सामान्य लोगों की और कार में बैठे लोगों की भी जान को खतरे में डाल रहे थे। इस हरकत को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसी भी मीडियाकर्मियों को वाहन के पीछे भागने से मना किया है।

#Mumbai: In a stern statement, Deputy Commissioner of Police (Zone I) Sangram Singh Nishandar warned media vehicles against pursuing vehicles of celebs who are being summoned for the drugs probe by the @narcoticsbureau.#MumbaiPolice @MumbaiPolice pic.twitter.com/fNGzUt9VOw — IANS Tweets (@ians_india) September 26, 2020

साथ ही कहा कि यदि वे इसका उल्लंघन करते दिखेंगे, तो उन मीडियाकर्मियों के वाहन को जप्त कर लिया जाएगा और उस वाहन के चालक के खिलाफ अपराध दर्ज की जाएगी।

पिछले 2 महीने से बॉलिवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस के कारण विविध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इसके कारण मीडियाकर्मी अपने बयान के लिए उनके कार को घेरते हुए दिख रहे हैं। इस पूछताछ में सुशांत की गर्लफ्रेंड रीया चक्रवर्ती, श्रद्घा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण समेत कई लोगों ससे पूछताछ की गई है। इस केस की अब ड्रग्स के एंगल से जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर कई मीडियाकर्मियों के बीच अपनी बाइट को, शॉट्स, सिलेब्स के वीडियो को लेकर भी संघर्ष हुआ था।

#WATCH: Actor Sara Ali Khan reaches Narcotics Control Bureau zonal office in Mumbai. She has been summoned by NCB to join the investigation of a drug case, related to #SushantSinghRajput‘s death case. pic.twitter.com/QTu5CFSBrr — ANI (@ANI) September 26, 2020

Watch | Shraddha Kapoor arrives at NCB Office for questioning in #DrugProbe pic.twitter.com/yyTlQUTT0D — NDTV (@ndtv) September 26, 2020

गत शनिवार को नार्कोटिक्स ब्यूरो द्वारा दीपिका पादुकोण, श्रद्घा कपूर और सारा अली खान की पूछताछ की गई थी। इसके पहले शुक्रवार को रकुल प्रीत सिंह की भी पूछताछ की गई थी। दीपिका पादुकोण ने पूछताछ के दौरान अपने मैनेजर के साथ ड्रग्स के संबंध में चैट करने की बात स्वीकार की, जबकि सारा ने किसी भी प्रकार का ड्रग्स लेने की बात से इंकार कर दिया। श्रद्घा कपूर ने कबूल किया कि सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे।

रकुल प्रीत ने अपील की है कि दिल्ली हाईकोर्ट में मीडिया द्वारा उनका कवरेज नहीं किया जाए। 14 जून को छिछोरे के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या के केस में गर्लफ्रेन्ड रीया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है।