ऐवेंडर्स ऐंड गेम के नए ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसे देख फैन्स हैं बेहद खुश?

मार्वल स्टुडियो की आने वाली फिल्म ‘एवेंजर्स एंड गेम’ का नया ट्रेलर कल लाँच हो गया है। मार्वल प्रशंसक जोकी मार्वल की मूवीज़ को बहुत ही उत्साह से देखते हैं, इस ट्रेलर को देख कर बहुत खुश हैं। देखें वीडियो

“It’s not about how much we lost, it’s about how much we have left.” Tickets are now available for Marvel Studios’ #AvengersEndgame, in theaters April 26: https://t.co/93jQYXAc6I pic.twitter.com/NUKzNaIJhO

— The Avengers (@Avengers) April 2, 2019