मान्यता ने जारी किया संजय दत्त का हेल्थ अपडेट

कहा – हम एक साथ इस स्थिति को पार कर विजेता बन कर उभरेंगे

मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त के कैंसर होने की खबर आई तो उनके प्रशंसकों में निराशा की लहर दौड़ गई। इसके बाद संजय दत्त हौसला बरकरार रखते हुए अपने टेस्ट करवाए। संजय दत्त की हेल्थ से जुड़ा अपडेट मान्यता दत्त दे चुकी हैं साथ ही संजय दत्त ने भी ट्वीट किया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। अब मान्यता ने उनकी हेल्थ से जुड़ा आधिकारिक बयान जारी किया है।

संजू को इतने सालों से मिले प्यार और स्नेह के लिए मैं उनके सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। संजू ने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर कठिन दौर से गुजरने के दौरान आपके दुलार और सहयोग ने उन्हें बेहद हिम्मत दी है। और इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। अब हम एक बार फिर से परीक्षा से गुजर रहे हैं। उम्मीद है इस टाइम भी उन्हें वैसा ही प्यार और गर्मजोशी मिलेगी। एक परिवार के रूप में, हमने सकारात्मकता और ग्रेस के साथ इसका सामना करने का फैसला किया है। हम मुस्कान के साथ, अपने जीवन को संभव तरीके से सामान्य बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक कठिन लड़ाई होने के साथ-साथ एक लंबा सफ़र भी है। और संजू के लिए हमें यह काम बिना नेगेटिविटी के करना है।

