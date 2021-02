मनोज वाजपेयी की फिल्म ‘साइलेंस’ 26 मार्च को होगी रिलीज

मुंबई, 13 फरवरी (आईएएनएस)| अभिनेता मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म साइलेंस की घोषणा करने के लिए शनिवार को ट्वीट किया। अभिनेता ने अपने पोस्ट के माध्यम से बताया कि फिल्म 26 मार्च को ओटीटी रीलीज के लिए तैयार है। फिल्म में प्राची देसाई और अर्जुन माथुर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “जब हर कोई सच्चाई को छुपाता है तो, न्याय शांति से पनपता रहता है। मर्डक मिस्ट्र फिल्म को अंत तक गेस करने के लिए तैयार हो जाएं। साइलेंस 26 मार्च को जी5 पर प्रीमियर होगा। फिल्म एक महिला के रहस्यमय ढंग से लापता होने की कहानी का पता लगाती है, जिसकी लाश को ट्रेकर्स ने एक दिन बाद खोजा। When everyone is hiding the truth, justice will thrive despite the Silence. Prepare for a murder mystery that will keep you guessing till the end.#SilenceCanYouHearIt premieres 26th March on @ZEE5Premium @ItsPrachiDesai @mathurarjun @ADeohans @kirandeohans1 @Sahilwalavaid pic.twitter.com/luGdvBB1OG — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) February 13, 2021