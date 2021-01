जानें 2021 में ऋतिक रोशन ने नया क्या सीखा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है!

मुंबई, 3 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने 2021 की शुरुआत नए कौशल के साथ की है। उन्होंने ड्रोन उड़ाने की कला सीखी है। ऋतिक ने इस बाबत एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वीडियो में दिख रहा है कि ऋतिक और उनके दोस्त घास पर लेटे हुए हैं और ऋतिक एक ड्रोन उड़ा रहे हैं। ड्रोन में एक कैमरा भी लगा हुआ है। ऋतिक ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 2021 में नए कौशल के साथ प्रवेश करते हुए। हैशटैग ड्रोन के साथ सेल्फी। View this post on Instagram A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan) वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन 2017 की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रिमेक में सैफ अली खान के साथ दिखेंगे।