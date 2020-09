अरनब गोस्वामी के दफ्तर पर ये लेकर पहुंचे कुणाल कामरा और अनुराग कश्यप, नहीं मिली एंट्री

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को एक विशेष उपहार देने के लिए उनकी ऑफिस पहुंचे थे, किंतु बिल्डिंग के बाहर तैनात सिक्युरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इस बात की जानकारी कामरा ने ट्विट करके दी है। स्टैंड-अप कॉमेडियन ने ट्विट कर अपनी और अनुराग कश्यप की एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें वे रिपब्लिक टीवी की ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तस्वीर शेयर करते हुए कामरा ने लिखा कि बर्थडे बॉय अनुराग कश्यप और मैं अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता में उत्कृष्ट अवॉर्ड देने के लिए रिपब्लिक टीवी की ऑफिस में गए थे, किंतु वहां के सिक्युरिटी गार्ड ने कहा कि परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकते। Birthday boy @anuragkashyap72 & me went to the @republic’s office to give Arnab an excellence in journalism award… Republic security said bina permission ke allowed nahi hai… 😂😂😂 pic.twitter.com/nCMp8oqpQZ — Kunal Kamra (@kunalkamra88) September 10, 2020 बता दें हाल ही में न्युज चैनल रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्टर और दो कैमरापर्सन को पुलिस ने पकड़ा है। ये […]